Galatasaray'da 2. Belhanda depremi! Şimdi de Babel!

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, hakemlerin her zaman tartışıldığını, bir futbolcu olarak kendisinin bu konuya girmesinin doğru olmayacağını belirtti. Babel, "Dürüstçe doğruları söylersem ceza alırım. Maçları izliyorsanız zaten bir şeyleri anlıyorsunuz ama benim hakemlerle ilgili bir şey söylemem doğru olmaz" dedi.

Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor. Antrenman öncesinde sarı-kırmızılı ekibin Hollandalı oyuncusu Ryan Babel soruları yanıtladı.

NTV Spor'un aktardığına göre "6 puanlık fark var ama daha önce bu senaryoları yaşadık. Yapmamız gereken önümüze bakmak ve devam etmek. Kalan maçları kazanmak istiyoruz. Sonuçta futbol bu, her şey olabilir. Oynanacak çok maç var. Artık hata yapma lüksümüz yok. Bu zamana kadar birçok hata yaptık. Benim kendime, takıma ve camiaya güvenim sonsuz. Her maçı bir final gibi görüp devam etmemiz gerekiyor" diyen Babel, şunları söyledi:

"Futbol enteresan bir oyun. Çok zor bir maçı kazanabiliyorsunuz, yüzde yüz kazanacağınızı düşündüğünüz bir maçı kaybedebiliyorsunuz. Bu nedenle herkes herkesten puan alabiliyor. Her maça aynı şekilde hazırlanıyoruz. Bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Takımın kalitesine güvenim sonsuz.

Hakemler her zaman konuşulan ve tartışılan bir konu. Bir futbolcu olarak benim bu konuya girmem doğru olmaz. Dürüstçe doğruları söylersem ceza alırım. Maçları izliyorsanız zaten bir şeyleri anlıyorsunuz ama benim hakemlerle ilgili bir şey söylemem doğru olmaz.

Geçmişe dönmek istiyorum. Bir sezon hatırlıyorum. Başakşehir birinciydi, Galatasaray çok gerideydi. Ama pes etmediler ve şampiyon oldular. Şimdi de aynı hırsla aynı arzuyla devam edeceğiz. Taraftarlar bize inansınlar. Bu takım bunu daha önce çok kez başardı."