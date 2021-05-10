Galatasaray'da Radamel Falcao şoku! Kadroda yer almadı
Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da, yarın akşam oynanacak Denizlispor maçının kadrosunda Falcao yer almadı.
Galatasaray, Denizlispor maçı için kamp kadrosunu açıkladı.
Beşiktaş maçında sakatlanan Mostafa Mohamed kadroda yer alırken Radamel Falcao kadroya alınmadı.
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Galatasaray: Radamel Falcao, sol üst arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle günü tedavi ile geçirdi. Oyuncumuzun yapılan tetkikleri sonucu bu bölgede orta derecede zorlanma tespit edildi.
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