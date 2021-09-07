Sezon öncesi Galatasaray ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan Emre Akbaba, eski takımı Alanyaspor'a 1 yıllık kiralık gittikten sonra Galatasaray'dan ayrılma nedenini açıkladı.

Galatasaray'dan sürpriz bir şekilde ayrılan ve eski takımı Alanyaspor'a 1 yıllığına kiralık olarak geri dönen Emre Akbaba, sarı kırmızılılardan ayrılık gerekçesini açıkladı.

Yeni bir çıkış yakalamak isteyen Emre'nin bu nedenle ayrılık kararı aldığı ve daha fazla oynamak istediği ortaya çıktı.

Emre Akbaba transferi konusunda, "Fatih Terim hocam sağ olsun tekrar buraya geri gelip çıkış yakalamam için bana izin verdi. Bu sezon tekrar kendimi gösterip çıkış yakalamak istiyorum. Burada en doğru adresin Alanya olduğunu düşünüyorum. Burayı çok önemsiyorum ve burada kendimi rahat hissediyorum. İnşallah takımımla çok güzel bir sezon geçiririz. Çok kaliteli oyuncular var ve sezonu çok iyi yerde bitiririz." değerlendirmesinde bulundu

Emre Akbaba, Galatasaray kariyerinin sakatlıklar nedeniyle beklediği gibi geçmediğini, tekrar aynı şansı yakalayıp iyi değerlendirmek istediğini dile getirdi.

"KOVID-19 BENİ GERİYE ATTI"

Galatasaray'da 3 yıllık dönemde iyi performans gösterdiği zamanların da olduğunu vurgulayan Emre, şunları kaydetti:

"Sezon başında yeni sözleşme imzaladım. Daha sonra Kovid-19 dönemi geçirdim. Ağır geçti. Bu beni geriye attı. Hedefim kalıcı olmaktı ama bu yıl Galatasaray'da transfer de çok oldu. Oynamak istediğim için böyle bir karar aldım. Daha fazla oynamak ve süre almak için Alanyaspor'u tercih ettim. Sonuçta buraya kiralık geldim. Hedefim burada iyi oynayıp tekrar geri dönmek. Sonraki süreci tabii ki bilemeyiz."