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Galatasaray'ın golü Beşiktaşlıları ayağa kaldırdı!

Galatasaray'ın golü Beşiktaşlıları ayağa kaldırdı!

Galatasaray, Gaziantep'i 2-0 yendiği maçta Morutan'ın ilk yarının duraklama anlarında attığı goldeki ofsayt tartışmaları sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Karşılaşmanın 90 dakikası ev sahibi Galatasaray'ın 2-0 galibiyetiyle sonuçlanırken ilk yarının sonlarında Morutan'ın attığı gol büyük tartışma yarattı.

Geçtiğimiz gün Hatayspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelmiş ve Mehmet Topal'ın attığı gol ofsayt sebebiyle iptal edilmişti. İptalin nedeni ise Montero'nun kalecinin görüşünü kapattığı yönündeydi.

Morutan'ın attığı golde de Victor Nelsson'un Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç'in önünü kapatması sosyal medyada ofsayt tartışmasına konu oldu.

Galatasaray 3 puanı 2 golle aldıGalatasaray 3 puanı 2 golle aldıSpor Toto Süper Lig

 

 

Etiketler Beşiktaş Galatasaray Gaziantepspor Hatayspor galatasaray gaziantepspor beşiktaş gol ofsayt pozisyon tartışma var
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