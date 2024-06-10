İngiliz basını duyurdu: Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getirmesinin ardından transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertli ekibin, İngiliz yıldız Mason Greenwood'u kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Geçen sezonu ikinci olarak bitiren Fenerbahçe, yeni sezon öncesi teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getirdi. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarına hız verdi. İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'nun eski öğrencisi, İngiliz yıldız Mason Greenwood'u kadrosuna katmak istediğini duyurdu.

İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun, Fenerbahçe'nin Mason Greenwood'u transfer etmek için girişimlerde bulunduğunu ve bu transferin Mourinho'nun etkisiyle gerçekleşebileceğini iddia etti.

Habere göre, Fenerbahçe'nin Mason Greenwood'a olan ilgisi, oyuncunun kalitesi ve potansiyeline duyulan inançtan kaynaklanıyor. Ancak, Greenwood'un Mourinho ile yeniden bir araya gelmeye sıcak bakmadığı, Mourinho'nun geçmişteki teknik direktörlüğü sırasında Manchester United'da A Takım'a alınan Greenwood'un, bu teklife nasıl tepki vereceği merak konusu.

Mason Greenwood, henüz 15 yaşındayken Jose Mourinho tarafından Manchester United'ın A Takım'ına dahil edilmişti.

Genç oyuncunun bu süreçte gösterdiği performans ve yetenek, Mourinho'nun ona olan güvenini pekiştirmişti.

Fenerbahçe'nin, Mourinho'nun da desteğiyle Greenwood gibi bir yeteneği kadrosuna katma çabası, kulübün gelecek planlarının ne kadar büyük olduğunu ortaya koyuyor.

Manchester United'ın altyapısından yetişen Greenwood, Eylül 2019'da Astana'ya karşı oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında gol atarak 17 yıl 353 günle kulübün Avrupa kupalarında gol atan en genç oyuncu oldu.

İngiltere formasıyla ilk uluslararası maçına Eylül 2020'de İzlanda'ya karşı oynanan UEFA Uluslar Ligi maçında çıktı.

Greenwood, Ocak 2022'de bir kadına tecavüz ve saldırı şüphesiyle, birkaç gün sonra ise cinsel saldırı ve öldürme tehdidi şüphesiyle tutuklandı. Greenwood, o tarihten itibaren ne kulübüyle ne de milli takımıyla antrenmana çıkmadı veya forma giymedi. Ekim 2022'de tecavüze teşebbüs, fiili bedensel zarara yol açan saldırı ve kontrol edici ve zorlayıcı davranışlarla suçlandı. Şubat 2023'te kendisine yöneltilen tüm suçlamalar düştü. 21 Ağustos 2023'te Manchester United ve Greenwood kulüpten ayrılacağını duyurdu. Kulüpten resmî olarak ayrılmayan İngiliz oyuncu İspanya ekiplerinde Getafe'ye kiralandı.