Kayserispor’dan ''hükümet istifa'' sloganlarına tepki

Kayserispor Kulübü ”Hükümet istifa” tezahüratı yapan Beşiktaş ve Fenerbahçe tribünlerine yönelik sert açıklama yaptı.

Fenerbahçe-Konyaspor maçındaki hükümet protestosunun ardından, Beşiktaş-Antalyaspor maçında da benzer görüntüler yaşandı. Siyah beyazlı tribünler Dolmabahçe’de Antalyasporlu deplasman tribünün de katılımıyla ‘hükümet istifa' sloganları attı. Bir grup taraftarın da istifa seslerini ıslıkla bastırmaya çalışması dikkati çekti.

Arka arkaya iki büyük kulübün hükümet aleyhine attığı sloganlara karşılık Kayserispor’dan geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kayserispor şu ifadeleri kullandı:

“Kayserispor camiasının devletin ve milletin yanında olduğunu, şu felaket günlerinde milli acımızı yürekten paylaştığını, tribünlere hakim olmaya çalışan kirli siyaset ve zillete de karşı olduğunu ve bunu da kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Sarı kırmızılı kulübün istifa isteyen taraftarlara karşı gösterdiği bu tavır sosyal medyada oldukça büyük tepkilere neden oldu. Özellikle Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarlar Kayserispor Kulübü’nün paylaşımının altına binlerce mesaj göndererek ‘kimsenin konuşma hakkını elinden alamayacaksınız’ yazdı.