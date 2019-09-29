Konyaspor 2-1 Kayserispor

Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Konyaspor ile Hikmet Karaman'ın takımı Kayserispor kozlarını paylaştı.

Konuk ekip, Shenglia'nın kendi kalesine attığı golle 9. dakikada öne geçti. 45'te Milosevic'in golüyle skor eşitlendi. İlk yarı 1-1 sona erdi. Konyaspor - Kayserispor maçının 90+7 dakikasında hakem Alper Ulusoy'un VAR incelemesi sonucunda Konyaspor penaltı kazandı. Kayserispor ceza sahasında Skubic ve Bilal'in hava topu mücadelesinde elle oynama tespit eden hakem Alper Ulusoy penaltı kararı verdi. Marko Jevtovic fileleri sarsarak takımına 3 puanı getirdi.

Golün ardından gerginleşen oyuncular arasında tartışma yaşandı. Kayserispor'dan Mensah ve Henrique 90+11'de kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Konyaspor, 9 puana yükselirken; Kayserispor 3 puanda kaldı. Sarı kırmızılı takım 6 hafta sonunda yine kazanamadı. Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Kayserispor ise Göztepe deplasmanına gidecek.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

9. dakikada sol kanattan Henrique'nin ortasında ceza sahası içinde Shengelia topu kendi ağlarına gönderdi: 0-1.

11. dakikada orta alanda gelişen Konyaspor atağında savunmanın müdahalesinin ardından önünde kalan topa vuran Deni Milosevic'in şutu az farkla auta çıktı.

24. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta topla buluşan Skubic'in kale önüne çevirdiği topa kimse dokunamadı.

26. dakikada Konyaspor'un kazandığı serbest vuruşta ceza sahası içine yapılan ortada Skubic'in şutunu kaleci Lung son anda kurtardı.

45. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Skubic'in pasında ceza sahası içinde Milosevic'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

61. dakikada orta alanda gelişen Konyaspor atağında Shengelia'nın verdiği pasla topla buluşan Miya'nın ceza sahası dışından vurduğu sert şut kalenin üzerinden dışarı çıktı.

82. dakikada orta alanda gelişen Konyaspor atağında topla buluşan Amir'in, ceza sahası dışından vurduğu sert şut üstten dışarı çıktı.

83. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Mensah'ın ceza sahası içine yaptığı ortayla arka direkte topla buluşan Umut'un yaptığı kafa vuruşu kaleci Serkan'da kaldı.

90+4. dakikada gelişen Konyaspor atağında ceza sahası içinde Skubic ile Bilal'in girdiği ikili mücadele sonrasında elle oynama gerekçesiyle hakem Alper Ulusoy, VAR'a danışarak penaltı kararı verdi.

90+4. dakikada Jevtovic'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci Lung'un solundan ağlarla buluşturdu: 2-1.

KONYASPOR 2-1 KAYSERİSPOR

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Alper Ulusoy x, Volkan Ahmet Narinç xx, Bahtiyar Birinci xx

Konyaspor: Serkan xx, Ali Turan xx (Amir dk. 77 x), Anicic xx, Skubic xxx, Alper xx (Mücahit Can Akçay dk. 81 ?), Jevtovic xx, Jonsson xx, Shengelia x, Ömer Ali xx, Milosevic xxx, Bajic x (Miya dk. 45 xx)

Yedekler: Ertuğrul, Mücahit Atalay, Selim, Ali, Ferhat, Volkan, Daci

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung xx, Abdennour xx (Ziya dk. 64 x), Poulain xx, Yasir xx (Atila dk. 74 x), Lopes xx, Mensah x, Rienstra xx, Henrique x, Bilal xx, Umut xx, Adebayor xx (Djedje dk. 45 xx)

Yedekler: Hakan, İsmail, Mert, Nurettin, Ntep, Adryan, Emre

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Shengelia (dk. 9 k.k.) (Kayserispor) Milosevic (dk. 45), Jevtovic (dk. 90+4 pen.) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Alper, Skubic, Anicic, Ömer Ali (Konyaspor), Bilal, Lopes, Lung (İ.M.Kayserispor),

Kırmızı kartlar: Mensah (dk. 90+4), Henrique (dk. 90+4) (Kayserispor)