Konyaspor 3 - 2 Kasımpaşa

Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor evinde lig ikincisi Kasımpaşa'yı konuk etti. Golsüz geçilen ilk yarının ardından Konyaspor ikinci devreye hızlı başladı. 47. dakikada Jahovic takımını 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra geriye yaslanan Konya kalesinde gol arayan Kasımpaşa, 69 ve 72. dakikalarda golcüsü Mbaye Diagne'nin iki sayısıyla 3 dakika içinde maçta 2-1 öne geçti.

Pes etmeyen Konyaspor, 74'te yine Jahovic ve 82. dakikada Fofana'nın golleriyle maçtan 3-2 galip ayrılmayı başardı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa 26 puanda kalırken, Atiker Konyaspor 24 puana yükseldi.

ATİKER KONYASPOR 3 - 2 KASIMPAŞA

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Bülent Yıldırım, Serkan Çimen, Yusuf Bozdoğan

ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Skubic, Diagne, Uğur Demirok (Dk. 21 Filipovic), Opanasenko, Volkan Fındıklı, Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, Traore (Dk. 76 Yatabare), Milosevic (Dk. 41 Fofana), Jahovic

KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Josue Sa, Sadiku, Eduok (Dk. 65 Koita), Tarkan Serbest (Dk. 65 Hakan Demir), Trezeguet, Diagne

GOLLER: Dk. 47, 73 Jahovic, Dk. 82 Fofana (Atiker Konyaspor), Dk. 69, 70 Diagne (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Dk. 13 Tarkan Serbest, Dk. 24 Ben Youssef, Popov (İlk yarı bittikten sonra), Dk. 65 Veigneau, Dk. 82 Hakan Demir, Dk. 88 Koita (Kasımpaşa), Dk. 31 Diagne, Dk. 66 Filipovic (Atiker Konyaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 4: Skubic'in sağ kanattan ortasında, topa yükselen Milosevic'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

DAKİKA 11: Mbaye'nin pasında Trezeguet'in sert şutunu kaleci Serkan Kırıntılı uzaklaştırdı.

DAKİKA 25: Traore'nin kullandığı serbest vuruşta top yan ağlarda kaldı.

DAKİKA 34: Opanasenko'nun ceza sahası içine gönderdiği topa dokunamayan Ömer Ali Şahiner'den seken top, Jahovic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun altıpas içinden vuruşunda top yandan auta gitti.

DAKİKA 36: Eduok'un ceza yayı üzerinden plasesinde, kaleci Serkan Kırıntılı topu güçlükle çeldi.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 47: Ev sahibi ekip öne geçti. Defansın hatasını değerlendiren Jahovic, kaleciyi de çalımlayarak topu ağlara gönderdi: 1-0

DAKİKA 59: Trezeguet'in ceza sahası içinden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

DAKİKA 64: Tarkan Serbest'in ceza sahası çizgisinden çektiği şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı topa iki hamlede sahip oldu.

DAKİKA 69: Konuk ekip beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet'nin vuruşunda defanstan dönen top Diagne'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

DAKİKA 70: Konuk ekip öne geçti. Popov'un sağ kanattan ortasında topa iyi yükselen Diagne, meşin yuvarlağı bir kez daha ağlara gönderdi: 1-2

DAKİKA 73: Ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Hadziahmetovic'in ceza sahası içine gönderdiği topu Skubic kafayla Jahovic'e indirdi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2

DAKİKA 82: Ev sahibi ekip tekrar öne geçti. Ömer Ali Şahiner'in sağ kanattan kullandığı korner atışında Volkan Fındıklı topu altıpasa indirdi. Defansın uzaklaştırmaya çalıştırdığı meşin yuvarlağı Fofana ağlara gönderdi: 3-2

