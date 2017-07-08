Lens, Fenerbahçe defterini kapatmak üzere

Fenerbahçe’de oldukça iyi bir sezon geçiren ve artık kiralık olarak değil bonservisine sahip olan kulüpte oynamak isteyen Lens, uzun süredir Sarı-Lacivertliler’in Sunderland ile masaya oturup anlaşmasını bekliyordu. Hatta Hollandalı oyuncu bu konuda menacerlerine, “Fenerbahçe’nin atacağı adımı bekleyelim. Kimseyle görüşmeyelim” mesajlarını iletmişti.

Yine kiralama istendi

Ancak geride kalan periyotta bir türlü Lens’in beklentileri gerçeğe dönüşmedi. Finansal Fair Play durumu sebebiyle Lens’i tekrar kiralamak arzusunda olan Fenerbahçe, kapıyı 7 milyon Euro’dan (Yaklaşık 29 milyon TL) açıp sonrasında 5 milyon Euro’ya (yaklaşık 21 milyon TL) kadar inen İngiliz temsilcisine daha düşük önerilerde bulundu.

Talipleri çok

Sunderland buna yaklaşmazken Lens’in de bekleme süresi doldu. Yıldız oyuncunun menajerlik şirketine, “Önceliğim hep Fenerbahçe’ydi. Ancak beklentilerime karşılık bir adım atmayacaklar. Artık beklemek yerine teklifleri değerlendirelim” çağrısını yaptığı öğrenildi. Lens’e İngiltere’den, Fransa’dan ve ülkesi Hollanda’dan teklifler olduğu konuşuluyor.

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