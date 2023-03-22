Mesut Özil futbolu bıraktı

Türkiye'deki futbol macerasına Fenerbahçe'ye transfer olarak başlayan sonra Fenerbahçe'den de Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil, futbolu bıraktığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de forma giyen eski Fenerbahçeli dünya yıldızı Mesut Özil futbolu bırakma kararı aldı.

Yıldız oyuncu bu kararı, sosyal medya hesabından duyurdu.

34 yaşındaki Özil, futbolu bıraktığı açıklamasını Real Madrid formasıyla olan fotoğrafıyla paylaştı.

Özil futbola veda paylaşımında "Neredeyse 17 yıldır profesyonel bir futbolcu olma ayrıcalığını yaşıyorum ve bu fırsat için inanılmaz derecede minnettarım. Ancak son haftalarda ve aylarda bazı sakatlıklar yaşayınca, futbolun büyük sahnesinden ayrılma zamanımın geldiği daha da netleşti." dedi.