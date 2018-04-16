Osmanlıspor - Trabzonspor: 3 - 3

Spor Toto Süper Lig 29. hafta mücadelesinde Trabzonspor’u konuk eden Osmanlıspor, uzun süre geride götürdüğü maçın son anlarında bulduğu golle sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı.

Kümede kalma savaşı veren Osmanlıspor, 13. dakikada Filip Novak, 15. dakikada Yusuf Yazıcı’nın attığı gollerle Trabzonspor karşısında 2-0 geriye düşerken ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya golle başlayan ev sahibi Osmanlıspor’da Musa Çağırdan 51. dakikada uzak mesafeden müthiş bir gole imza attı ve durumu 2-1’e getirdi. Ancak Hugo Rodallega’nın 56’da attığı gole Trabzonspor’u 3-1’lik üstünlüğe taşıdı.

Gelecek sezon Avrupa hayali kuran ve mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkan Trabzonspor karşısında pes etmeyen Osmanlıspor 73’te Sokol Cikalleshi ve 83’te Musa Çağıran’ın golleriyle skoru 3-3 yapmayı başardı.



