Ricardo Quaresma'dan Rüştü Reçber'e koronavirüs tedavisinde destek!

Türk futbolunun efsane kalecisi Rüştü Reçber'e İspanya'dan yoğun destek gelmeye devam ediyor.

Marca: Kritik süreçten geçiyor.

Marca Gazetesi, Rüştü Reçber'in kritik bir süreçten geçtiğini okuyucularına duyurdu. Marca, sosyal medya üzerinden de mesaj yayınlayarak, "Barcelona'nın 46 yaşındaki eski kalecisi Rüştü Reçber, koronavirüs nedeniyle kritik durumda. İspanya'dan tüm güçlü desteklerimizi kendisine gönderiyoruz" diye yazdı.

'Kötü ve zor süreçte'

Haberin detayında da Türkiye'deki haberler doğrultusunda efsane kalecinin kötü ve zor bir süreçte olduğu, hastalığı ciddi anlamda yaşadığı vurgulandı. Haberde ayrıca Rüştü Reçber'in hastanede tedavi gördüğü de anımsatıldı.

QUARESMA'DAN RÜŞTÜ'YE DESTEK MESAJI

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