Rıdvan Dilmen'den Icardi hakkında olay iddia!

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro İcardi hakkındaki iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadele Sarı-Kırmızılılar'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlansa da oynanan oyun eleştirilerin hedefindeydi.

Galatasaray'ın golleri Zaha'dan gelirken Icardi'nin son 2 maçtır sessiz kalması dikkat çekti. Arjantinli golcü için ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen mücadele sonrası oldukça dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

İşte Rıdvan Dilmen'in o İcardi iddiası:

"Icardi'yi oynatmak kolay değil, yıldız oyuncu çünkü. Ziyech mesela çıkması gerekiyordu bugün, geç bile çıktı ve biraz da kapris yaptı. Icardi sakatlandı ama ben Icardi'nin antrenman performansının sakatlık dışında da çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Icardi'nin Türkiye'de kalma sebebi biraz da bu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş biraz daha idare edebilecek takımlar bu durumları. İğne ile oynadı falan ben bunlara katılmıyorum. Bu hafta ter idmanı dahil hiçbir idmana katılmamış. Okan hoca maçtan önce 'maçlar Icardi'ye antrenman gibi geliyor' dedi. Çünkü antrenman yapmıyor, sadece sakatlığından dolayı değil. Geldiğinden beri en az antrenmana çıkan oyunculardan birisidir. Zaten antrenman performansı yüksek olsa Real Madrid, Barcelona falan başka hemen alırlar"