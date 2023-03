Rıdvan Dilmen'den Süper Lig'e bomba gibi düşen iddia

Süper Lig'in 26. haftasının kapanış maçı olan Alanyaspor - Fenerbahçe maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen canlı yayında "acayip şeyler oluyor" dedi.

Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanan Alanyaspor-Fenerbahçe mücadelesinde kazanan 3-1'lik skorla Fenerbahçe olurken, karşılaşmada yaşanan bazı pozisyonlar büyük tartışmalara neden oldu.

Jesus'un kırmızı kartla tribüne gönderildiği, Fenerbahçe'nin iki penaltı kazandığı, Sarı-Lacivertliler'in bir golünün VAR tarafından iptal edildiği maçı yorumlayan ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ilk yarısının ardından konuşan Dilmen, "Günlerdir izliyoruz. Darmadağın olmuş bir TFF ve MHK var. Türk futbolunda her gün gözümüzün içine baka baka acayip şeyler oluyor." ifadelerini kullandı.



Osayi Samuel'in rakibine yaptığı ve Alanyaspor cephesinin kırmızı kart itirazlarında bulunduğu pozisyona dair de 'Bence net kırmızı kart' diyen Dilmen, "Osayi Samuel'in pozisyonu bence net kırmızı kart. Mete Kalkavan da darmadağın oldu. Bu tecrübede bir hakeme iyi gözle bakan biriyim. Bugün öylesine hatalar yaptı ki... Furkan'a vermediği iki sarı kartlık pozisyon var. Kafası Osayi'de kaldı." dedi.



"Günlerdir izliyoruz. Darmadağın olmuş bir TFF ve MHK var." diyen Dilmen, "Türk futbolunda her gün gözümüzün içine baka baka acayip şeyler oluyor. Alanyaspor'un attığı golde ofsayt çizgisini çok net bir şekilde gözümüze soktular. Fenerbahçe'nin attığı golde ki ofsayt çizgisi neden flu çizildi... Aynı stadyumda olmadı mı iki pozisyon?" şeklinde konuştu.



"VAR çizgilerini problemli görüyorum, hakemlerin acayip kararlarını görüyorum, MHK Başkanı'nın videoya çekip göndermelerini görüyorum. İnanılmaz şeyler oluyor"



Maç sonu açıklamasında ise Dilmen, "Maç eğer 21 dakika uzuyorsa demekki orta hakem iyi maç yönetememiş. Bu maç hafızalarda her iki takım adına da yaptığı hatalarla kalacak. son haftalarda bunu çok fazla konuşuyoruz maalesef." ifadelerini kullandı.