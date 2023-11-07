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  5. Şenol Güneş'in son hali şaşırttı: Beşiktaş'ı bırakınca gençleşmiş

Şenol Güneş'in son hali şaşırttı: Beşiktaş'ı bırakınca gençleşmiş

Şenol Güneş'in son hali şaşırttı: Beşiktaş'ı bırakınca gençleşmiş
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Son olarak Beşiktaş'ın Teknik Direktörlüğü görevini yürüten ancak kısa bir süre önce bu göreve veda eden Şenol Güneş'in son hali görenleri "Beşiktaş'ı bıraktıktan sonra gençleşmiş" dedirtti.

Beşiktaş'ta taraftarların çok sevdiği isimlerin başında gelen Şenol Güneş'in son hali sosyal medyada gündem oldu.

Görevden ayrıldıktan sonra hiçbir açıklama yapmayan Şenol Güneş'in yeni haline siyah-beyazlı taraftarlar tarafından birçok yorum yapıldı.

 

Etiketler beşiktaş şenol güneş şenol güneş'in son hali
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