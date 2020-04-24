''Süper Lig 7 Haziran'da başlayabilir''

Korona virüs salgını nedeniyle askıya alınan Süper Lig için yeni bir iddia gündeme geldi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir, Süper Lig maçlarının 7 Haziran’da başlayabileceği öngörüsünde bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan ve "Gözüken tablo bu" ifadelerini kullanan Tongsir şu ifadeleri kullandı:

"Bana göre Süper Lig maçları 7 Haziran’da başlayacak. Seyircisiz ve İstanbul’da oynanacak. Yoğunluk olmaması için 5 stad birden kullanılacak (Vodafone, Saraçoğlu, TT Ali Samiyen, Atatürk Olimpiyat ve Başakşehir Fatih Terim) Takımlar İngiltere’de olduğu gibi haftada iki maç oynayacak (Örneğin 32. Hafta maçları pazartesi Salı yapılacak) Sadece Perşembe günleri maç olmayacak. Ve Süper Lig temmuzun ilk haftası sona erecek. Gözüken tablo bu…"