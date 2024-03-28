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Süper Lig'de 33. haftanın programı açıklandı

Süper Lig'de 33. haftanın programı açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın programını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 33. haftasının müsabaka programını duyurdu. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 32. haftanın programı şu şekilde:

19 Nisan Cuma:

20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Beşiktaş Park)

20 Nisan Cumartesi:

13.30 İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Tümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor (Medaş Konya Büyükşehir)

19.00 Yılport Samsunspor-Yukatel Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Mondihome Kayserispor-Trabzonspor (RHG Enertürk Enerji)

21 Nisan Pazar:

13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Bitexen Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park)

19.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)

19.00 Galatasaray-Siltaş Yapı Pendikspor (Rams Park)

22 Nisan Pazartesi:

20.00 EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe (BG Grup 4 Eylül)

TFF, Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın programını açıkladı.

Etiketler süper lig 33. hafta TFF
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