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Süper Lig'de 35. hafta başlıyor: İşte maç programı

Süper Lig'de 35. hafta başlıyor: İşte maç programı
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Trendyol Süper Lig'de 35. hafta yarın oynanacak MKE Ankaragücü - Alanyaspor ve Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçlarıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig’de 35. hafta heyecanı yarın, 4 Mayıs Cumartesi, 5 Mayıs Pazar ve 6 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakaları yarın saat 20.00’de MKE Ankaragücü - Alanyaspor ve Beşiktaş - Çaykur Rizespor arasında oynanacak. Lider Galatasaray, pazar günü saat 19.00’da evinde Sivasspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise pazartesi günü saat 20.00’de Konyaspor’a konuk olacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şu şekilde:

Yarın:

20.00 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)

4 Mayıs Cumartesi:

16.00 İstanbulspor-Yukatel Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Mondihome Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)

19.00 Yılport Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

5 Mayıs Pazar:

16.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor (RAMS Park)

19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)

6 Mayıs Pazartesi:

20.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

İHA

Etiketler trendyol süper lig 35. hafta programı süper lig maçları
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