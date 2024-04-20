Süper Lig'e veda eden ilk takım belli oldu

İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 33'üncü haftasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olarka Süper Lig'e veda etti.

Trendyol Süper Lig’in 33’üncü hafta maçında İstanbulspor, Fatih Karagümrük’ü ağırladı. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadele, 85 ve 86’ncı dakikalarda atılan gollerle 1-1’e geldi.

90+7’de ise konuk Karagümrük temsilcisi, Sofiane Feghouli’nin penaltısıyla 2-1 öne geçip müsabakadan da aynı skorla galip ayrıldı.

İSTANBULSPOR VEDA ETTİ

Bu sonuçla birlikte İstanbulspor, 16 puanda kaldı ve bitime 5 hafta kala küme düşerek Süper Lig’e bu sezon veda eden ilk takım oldu.

Fatih Karagümrük ise puanını 33 yapıp ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet elde etti.