Süper Lig'e veda eden ilk takım belli oldu
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İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 33'üncü haftasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olarka Süper Lig'e veda etti.
Trendyol Süper Lig’in 33’üncü hafta maçında İstanbulspor, Fatih Karagümrük’ü ağırladı. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadele, 85 ve 86’ncı dakikalarda atılan gollerle 1-1’e geldi.
90+7’de ise konuk Karagümrük temsilcisi, Sofiane Feghouli’nin penaltısıyla 2-1 öne geçip müsabakadan da aynı skorla galip ayrıldı.
İSTANBULSPOR VEDA ETTİ
Bu sonuçla birlikte İstanbulspor, 16 puanda kaldı ve bitime 5 hafta kala küme düşerek Süper Lig’e bu sezon veda eden ilk takım oldu.
Fatih Karagümrük ise puanını 33 yapıp ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet elde etti.
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