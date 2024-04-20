  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Süper Lig'e veda eden ilk takım belli oldu

Süper Lig'e veda eden ilk takım belli oldu

Süper Lig'e veda eden ilk takım belli oldu
Güncelleme:

İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 33'üncü haftasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olarka Süper Lig'e veda etti.

Trendyol Süper Lig’in 33’üncü hafta maçında İstanbulspor, Fatih Karagümrük’ü ağırladı. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadele, 85 ve 86’ncı dakikalarda atılan gollerle 1-1’e geldi.

90+7’de ise konuk Karagümrük temsilcisi, Sofiane Feghouli’nin penaltısıyla 2-1 öne geçip müsabakadan da aynı skorla galip ayrıldı.

İSTANBULSPOR VEDA ETTİ

Bu sonuçla birlikte İstanbulspor, 16 puanda kaldı ve bitime 5 hafta kala küme düşerek Süper Lig’e bu sezon veda eden ilk takım oldu.

Fatih Karagümrük ise puanını 33 yapıp ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

Etiketler süper lig veda karagümrük
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da toprak kayması: 24 bina ve 96 kişi tahliye edildi İstanbul'da toprak kayması: 24 bina ve 96 kişi tahliye edildi Türk kadınları başardı: Fransa'dan 120 bin adet sipariş aldılar Türk kadınları başardı: Fransa'dan 120 bin adet sipariş aldılar Prof. Dr. Naci Görür: ''Fay eğildi, İskenderun çöküyor ve batıyor'' Prof. Dr. Naci Görür: ''Fay eğildi, İskenderun çöküyor ve batıyor'' Bayraktar TB3'ten bir başarı daha Bayraktar TB3'ten bir başarı daha Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ? Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ? BDDK açıkladı: Limit 250 TL'den 1.000 TL'ye çıkarıldı BDDK açıkladı: Limit 250 TL'den 1.000 TL'ye çıkarıldı 45 dakikalık yağış yetti, ağaçlar devrildi, teller koptu, patlamalar oldu 45 dakikalık yağış yetti, ağaçlar devrildi, teller koptu, patlamalar oldu Bir şehrimizde ''Berzeg Sendromu'' paniği: Herkes köyü terk etti Bir şehrimizde ''Berzeg Sendromu'' paniği: Herkes köyü terk etti Sahte asker sivil polise yakalandı Sahte asker sivil polise yakalandı Yeni Citroen C3 Aircross SUV piyasasını sallayarak döndü Yeni Citroen C3 Aircross SUV piyasasını sallayarak döndü