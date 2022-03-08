Süper Lig'in 2 ezeli rakibinin Talisca savaşı başladı

Al Nassr ile bağlarını koparma noktasına gelen Talisca için Galatasaray’dan sonra Beşiktaş da devreye girdi.

Beşiktaş 'ta yeniden Anderson Talisca sesleri yükseliyor. Siyah- Beyazlılar formasını giydiği Al Nassr kulübünde taraftarlarla yaşadığı problem sonrası kulübünden ayrılma noktasına gelen ve Türkiye'den de Galatasaray 'ın ilgilendiği eski futbolcusu Talisca'yı yeniden gündemine aldı.

G.Saray'ın Talisca için menajerler aracılığıyla nabız yokladığı belirtiliyor. Takvim'in haberine göre Beşiktaş'ın ise Brezilyalı oyuncunun şartlarını araştırdığı ve kısa süre içinde transfer için harekete geçilebileceği belirtiliyor.

Al Nassr ile bağlarını koparma noktasındaki Talisca'nın da yeniden Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı belirtiliyor. Yıldız oyuncu için G.Saray ile Beşiktaş arasında çetin bir yarış verecek gibi gözüküyor.

2016-2018 yılları arasında kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Talisca, Siyah-Beyazlı forma ile büyük bir iz bırakmıştı. Performansıyla taraftarların gönlünde taht kurmayı başarmıştı.