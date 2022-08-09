Süper Lig'te yeni sezonun ilk ''teşvik primi'' iddiası

Ünlü piyanist Fazıl Say, Fenerbahçe'nin, evinde konuk ettiği Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşımda "Ümraniyespor'a bir yerden para akmış" dedi.

Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında evinde ağırladığı Ümraniyespor ile 3-3 beraber kaldı.

Fenerbahçeliliğiyle bilinen ünlü piyanist Fazıl Say, karşılaşma sonrasında sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada tepkilerin odağı haline geldi.

Sarı-lacivertli ekibin transfer politikasına tepki gösteren Fazıl Say, "Hayatın ilk kuralıdır, "İyi giden bir şeyi bozmayacaksın" mümkün mertebe muhafaza edeceksin. Baktın olmuyor o zaman müdahale edersin. Bunları hatırlarsınız yazmıştım. İsmail Kartal iyi iş çıkarıyor dursun. Kim Min Jae'yi kaybetme. Takımın akışı iyi. Jesus'u getirdi. Şampiyonlar ligi hayal oldu. Ceza kapıda. 8 forvetle maç yapan bir takım… Ligde kötü başlangıç. Kim çeker bu çileyi daha fazla??? Kim? Para için bu takımda oynayanlar mı? Fenerbahçe bir ruhtur. Adını doğru telaffuz edebilen var mı Fenerbahçe'nin"

"Dünyada hangi var hakemi bu golü verirdi merak ederim"

Ümraniyespor'un attığı ikinci golün ofsayt olduğunu düşünen Fazıl Say, "Hakemler konusuna gelince de; En çok aklımda kalan Ümraniye'nin ilk golü, adam 2 metre ofsaytta ve hamle yapıyor dokunamamışsa da. Dünyada hangi var hakemi bu golü verirdi merak ederim… Biz Fenerbahçe'yiz. Her attığımız ve yediğimizde işimiz VAR'da. Bu çok kötü işte" dedi.

"Ümraniyespor'a bir yerden para akmış"

Kırmızı-beyazlı ekibin yabancı oyuncularını 'şahane' olarak tanımlayan Fazıl Say 'Ümraniyespor'a bir yerden aktığını' öne sürerek şunları söyledi:

"Ümraniye'ye gelince. Hakkıyla 1 puanı Aldı. İyi takım. İlçe takımı ve Türkiye'de bu işler böyle; bir nevi yeni Başakşehir. Para akmış bir yerden bir sürü şahane yabancı transfer.. 4 seçim iktidarı seçmiş bir ilçe. İlk 5 e girer. Sonra? Siz söyleyin?

Transfer-para -İktidar-VAR-futbol konuları incelenmelidir. Zamanı gelince ele alınacaktır. Ümraniye 2004,2009/2014/2019 belediye seçimlerinde , iktidarın kalesi bir ilçe sonuçta. gayet iyi oynayan bir takım. Niye Tuncelispor Süper Lig'de değil mesela? Eskişehir? Altay?"

Fazıl Say'ın yaptığı Ümraniyespor'a yönelik paylaşımları taraftarlardan tepki yağdı. Birçok taraftar ve spor yorumcusu Ümraniyespor'un çok düşük bir bütçeyle transfer yaptığını aktardı.