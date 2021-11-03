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  5. Talisca Süper Lig'e mi dönüyor ? Olay açıklama

Talisca Süper Lig'e mi dönüyor ? Olay açıklama

Talisca Süper Lig'e mi dönüyor ? Olay açıklama

Süper Lig'te sezon arası yaklaşırken çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca'nın Süper Lig'e Beşiktaş'a rakip olarak döneceği öne sürüldü. İşte o takım...

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'da buluşan Beşiktaş'ın iki eski yıldızı Talisca ile Aboubakar, krizin içine düştü. Lisans komitesi, mali şartları yerine getiremedikleri için kulübün Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayacağına karar verdi. Ayrıca alınan kötü sonuçların ardından takımda yerli-yabancı tartışması patlak verdi.

Suudi Arabistanlı oyuncu Abdulfattah Asiri, son maçın ardından takımdaki yabancı futbolcuların formda olmasa bile 90 dakika oynamasından rahatsız olduğunu dile getirmişti. Talisca ve Aboubakar'ın bu sözlerden rahatsız olduğu dile getirilirken Arap basınından çarpıcı bir iddia geldi.

Talısca büyük ihtimalle Fenerbahçe'ye gidecek

Talisca'nın Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş içinden Fenerbahçe'ye daha yakın olduğu vurgulanırken, "Türkiye'de çıkan haberler doğru. Talisca ayrılacak. Büyük ihtimalle gideceği kulüp de Fenerbahçe olacak." iddiasında bulundu.

Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz dönemde sosyal medyada sürekli olarak Beşiktaş taraftarlarına mesajlar göndermişti. Ancak Türkiye'ye dönmesi halinde bu kez adres değiştirebilir.

Akşam

Etiketler Beşiktaş Fenerbahçe Al Nassr talisca anderson talisca
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