TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Beşiktaş'a gönderme!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto Süper Lig'de 2. haftanın geride kalmasının ardından yaşanan gelişmeler üzerine açıklama yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasının ardından düzenlenen basın toplantısında söz aldı. Hakemler ve yeni yapılanma hakkında konuşan Mehmet Büyükekşi; Beşiktaş Kulübü'nden 3-3 berabere biten Alanyaspor maçı sonrasında yapılan "Bu skandal kararlara imza atan hakem Yasin Kol’un kasıtlı kollarını bu sezon hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz. Türk futbolunda kaos yaratma maksadında olan kimseye izin vermedik, vermeyeceğiz. Tavrımız adaletsizliğedir. Sonuçlardan bağımsız olarak kaybetsek de kazansak da Beşiktaş adaletsizliğin karşısında durmaya devam edecektir." açıklamaya da cevap verdi. Ayrıca MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas da konuştu.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN AÇIKLAMALARI

"ATAMALAR ALGORİTMA TARAFINDAN YAPILIYOR"



"Tüm maçlara yapılan hakem atamaları, MHK'de veya TFF'deki kişilerin kararıyla yapılmıyor. Tüm atamalar, algoritma tarafından yapılıyor."



BEŞİKTAŞ'A CEVAP



"Yok şu hakemi istemiyoruz, yok bu hakemi istiyoruz.' diye yapılan çağrılar bizde kesinlikle karşılık bulmaz. Bunu herkes bilsin."



"HAKEM PERFORMANSLARINI DEĞERLENDİRECEKLER"



"Ligin dördüncü haftasından itibaren MHK Başkan Vekili, basın sözcüsü ve MHK hakem danışmanı; salı akşamları yayıncı kuruluşla belirlenecek bir saatte ilgili haftanın hakem performanslarını görüntüler eşliğinde değerlendirecekler."



"HAKEM HATALARI DAHA AZ KONUŞULACAK"



"Gerek adaylık dönemimde gerekse de göreve geldiğimiz dönemde fair-play'in konuşulduğu, izleyenlerin zevk alacağı bir futbolu oluşturmak için yola çıktık. Hakemlerimizle ilgili iyileştirme geliştirme çabalarına başladık. Düzgün işleyen, itiraz edenlerin bile destekleyeceği bir sistem kurmak istiyorduk. Bu sistem bugünden yarına çok daha iyi olacak. bunun için sabır gereklidir. Her şey çok açık, anlaşılır ve şeffaf olacak. Hakem hataların çok daha az konuşulduğu bir ortam oluşturacağız."



"SABIR VE ANLAYIŞ RİCA EDİYORUM"



"Daha fazla maç oynandıkça elimizde daha fazla veri olacak. Henüz 2. haftadayız. Bu güzel sisteme inanmanızı ve güvenmenizi istiyoruz. Sabır ve anlayış rica ediyorum arkadaşlar."

"HAKEM HAVUZUNU GELİŞTİRECEĞİZ"



"Süper Lig hakem havuzunu genişletmek istiyoruz. Algoritmamızın kriterlerine uyan 1. Lig hakemlerine de Süper Lig'de görev vermeye başlayacağız."



"YASİN KOL ATANMADI AMA..."



"Bu tip olaylar eski usul biz yeni bir yönetimiz. Hakemleri MHK atamıyor, bunu bir kez daha söylüyorum. Yasin Kol atanmadı ancak ilk 2 haftada maç yöneten hiçbir hakem atanmadı."