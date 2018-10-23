Trabzon'da geceye 'VAR' damgası

Medical Park Stadı’nda bordo mavililerin Erzurumspor karşısında 1 puana razı olduğu maçta VAR kararları gündem oldu. Mücadelenin hakemi Bülent Yıldırım 1 gol, 1 de penaltı kararı iptal ederek geceye damga vuran isim oldu.

Maçın henüz 6. dakikasında eski Trabzonsporlu Özer Hurmacı, Erzurumspor’u şık bir aşırtma vuruşuyla 1-0 öne geçirdi. Pozisyonun ardından VAR incelemesi sonrası uyarılan hakem Bülent Yıldırım golü iptal etti. İkinci yarıda ise bu kez Trabzonspor lehine verilen penaltı kararı VAR’a takıldı. 66.dakikada Rodallega ceza sahası içinde rakibinin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Pozisyona çok yakın olan Bülent Yıldırım tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

Ancak VAR pozisyonu inceledi ve Yıldırım’ı uyardı. Kenara gelen ve ekrandan pozisyonu tekrar izleyen Yıldırım kararını iptal etti. Yaşanan bu iki pozisyon ve VAR kararları golsüz biten maçta en çok konuşulan anlar oldu. (Görüntüler BeinSports’tan alınmıştır)