Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu.

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanına konuk oldu. Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki maçı Trabzonspor 3-1'lik skorla kazandı.

Trabzonspor'un gollerini 48 ve 76. dakikalarda Trezeguet ile 59. dakikada Anastasios Bakasetas attı. Gaziantep FK'nın tek golü 80. dakikada Denis Dragus'tan geldi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligde bir hafta aranın ardından kazandı ve 26 puana yükseldi. Gaziantep FK, 15 puanda kaldı.

Trabzonspor, ligde gelecek hafta sahasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK, Hatayspor ile puan mücadelesi verecek.

Maçtan dakikalar

11. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın ceza sahası sol çaprazından kaleye sert şutunu kaleci Uğurcan iki hamlede kontrol altına aldı.

16. dakikada Trabzonspor'un Bakasetas ile tehlikeli noktadan kullandığı serbest vuruşta top kaleci Nita'da kaldı.

31. dakikada sağ kanattan Visca'nın yaptığı ortaya arkada direkte Onuachu'nun kafa vuruşunda kaleci Nita topu çizgiden çıkardı.

34. dakikada Markovic'in ceza sahasına pasında meşin yuvarlakla buluşan Dragus'un sol çaprazdan çektiği şut üstten auta çıktı.

36. dakikada Visca'nın sağ kanatta rakibini çalımladıktan sonra attığı pasla buluşan Trezeguet'in şutunu kaleci Nita kurtardı.

39. dakikada Trezeguet'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Onuachu'nun kafa vuruşu yandan auta çıktı.

40. dakikada Trezeguet'in sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde Onuachu'nun kafa vuruşu üst direğe çarparak dışarı gitti.

44. dakikada Visca'nın ortasında kale önünde Onuachu'nun şutu kaleci Nita'da kaldı.

48. dakikada Visca'nın sağ kanatta ortasında Onuachu'nun kafa vuruşunda top savunmadan sekti, boşta kalan meşin yuvarlağı Trezeguet tamamladı. 0-1

51. dakikada Trezeguet'nin sağ kanattan ortasında Onuachu'nun arka direkte kafa vuruşunda top kaleci Nita'da kaldı.

58. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bakesetas'ın yerden sol alt köşeye şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

62. dakikada Dragus'un ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Maxim'in şutu Uğurcan'ın müdahalesinden sonra direğe çarparak oyun alanına döndü.

76. dakikada Visca'nın sağ kanattan ortasında Enis Destan'ın kafa vuruşunu kaleci Nita uzaklaştırdı, dönen topu Trezeguet filelere yolladı. 3-0

79. dakikada Dragus'un tehlikeli noktadan kullandığı serbest vuruşta top kalenin sol köşesinden ağlara gitti. 3-1



