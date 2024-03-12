Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtları açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 29. haftasına ait VAR kayıtlarını kamuoyuyla açıkladı.
Süper Lig'de sezonun 29. haftasına ilişkin VAR kayıtları federasyonun YouTube hesabı üzerinden yayınlandı.
Süper Lig'den sadece Tümosan Konyaspor ile Yukatel Adana Demirspor maçının kayıtları yayınlandı.
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