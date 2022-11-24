TRT spikeri Beşiktaş taraftarını çıldırttı

Katar'da oynanan Dünya Kupası'ndaki İspanya - Kosta Rika mücadelesinde, İspanya'nın 7'nci golü atmasının ardından "Tabii şimdi aklınıza belki geliyordur, 1 gol daha olur mu?" diyen TRT spikeri Cüneyt Ersan Beşiktaş taraftarlarını ayağa kaldırıd.

TRT spikeri Cüneyt Ersan'a tepki yağıyor. İspanya'nın Kosta Rika'yı 7-0 mağlup ettiği maçta kullandığı cümleye siyah-beyazlı taraftarlar büyük tepki gösterdi.

Cüneyt Ersan, İspanya'nın 7. golü bulduktan sonra, "Tabii şimdi aklınıza belki geliyordur, 1 gol daha olur mu?" şeklinde ifade kullanması Beşiktaşlı taraftarları adeta çileden çıkarttı. Liverpool maçına gönderme yaptığı iddia edilen spiker için sosyal medyada ''Özür dile'' kampanyası başlatıldı.

Sosyal medyadaki Kampanyaya Beşiktaş taraftarları ile birlikte diğer takım taraftarlarının da destek vererek, Ersan'a tepki gösterdiği görüldü.