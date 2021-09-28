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Volkan Demirel'in maç yorumu sosyal medyayı karıştırdı

Volkan Demirel'in maç yorumu sosyal medyayı karıştırdı

Trabzonspor-Alanyaspor maçında ev sahibinde kırmızı kart gören Hüseyin Türkmen'e Volkan Demirel'den destek geldi. Volkan'ın verdiği bu destek sosyal medyada olay oldu.

Trabzonspor'un Alanyaspor ile karşılaştığı maça kırmızı kart damga vurdu. Karşılaşmada hakem Halis Özkahya'nın Hüseyin Türkmen'e gösterdiği ikinci sarı kart futbol severlerin tepkisine neden olurken, Fenerbahçe'ye olan bağıyla bilinen ve futbolculuk zamanında Trabzonspor ile iyi ilişkileri olmayan Volkan Demirel'in de tepkisini çekti.

"FAUL BİLE YOK"

Trabzonspor'u oynadığı futboldan dolayı tebrik eden Volkan Demirel, “Hüseyin Türkmen e gösterilen ikinci sarı kart bu kadar kolay gösterilmemeli, bırakın sarı kartı faul bile yok” İfadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Volkan'ın verdiği bu destek sosyal medyada olay oldu. Futbolculuk zamanında Trabzonspor ile ilişkileri iyi olmadığı gerekçe gösterilerek yaptığı bu yoruma şaşıran okuyucular, Volkan'ın yorumunu kısa süre içinde Türkiye gündemine soktu. Trabzonsporlu taraftarlar tarafından desteklenen Demirel'in sözleri kısa süre içinde olay oldu.

 

Etiketler Aytemiz Alanyaspor Trabzonspor Volkan Demirel trabzonspor alanyaspor maç yorum tepki sosyal medya
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