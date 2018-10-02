Volkan ve Valbuena ilk 11'e dönüyor

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor karşısında alınan 3-0’lık yenilginin ardından Fenerbahçe’nin kadrosunda önemli değişiklikler olması bekleniyor. Öncelikle kaleyi teslim aldıktan sonra 1 maç dışında kalesini kapatamayan ve Rize’de yediği gollerde hatalı bulunan Harun Tekin kulübeye çekilecek. Yılların tecrübeli ismi Volkan Demirel, Spartak Trnava maça ile birlikte yeniden eldivenleri teslim alacak. Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Martin Skrtel de yeniden stoperdeki görevine dönerken, Reyes kulübeye dönecek. Valbuena yeniden ilk 11’e monte edilecek, 2 maçtır bekleneni veremeyen Aatıf’ın yerine 11’e girecek. Hayal kırıklığı yaratan Jailson da kesik yiyecek, onun yerine Eljif Elmas, takıma monte edilecek.



