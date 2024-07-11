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Wanda Nara ''bu aşk bitti'' dedi, Icardi'den karşı hamle geldi

Wanda Nara ''bu aşk bitti'' dedi, Icardi'den karşı hamle geldi
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Galatasaray'ın gol makinesi Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın "denedim olmadı" açıklamasıyla ortaya çıkan ayrılığın ardından Mauro Icardi'den sürpriz bir hamle geldi.

Trendyol Süper Lig'in son gol kralı, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile olaylı eşi Wanda Nara'nın boşanma kararı aldıkları iddia edilmişti.

Wanda Nara'nın, Mauro Icardi'yi sosyal medyada takibi bırakmasıyla başlayan iddialar sonrasında Wanda Nara'dan da, "Mauro'dan ayrıldım. Kişisel ve sağlık nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı" açıklaması gelmişti.

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara arasındaki ayrılık dedikoduları, Nara'nın son açıklamasıyla resmilik kazandı.

Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Icardi ile ayrıldıklarını duyurdu.

Nara, Instagram'da şu paylaşımı yaptı:

Sonları ne kadar zor olsa da benim için o kadar zor. Televizyonu açmam ya da gerçek olmayan iddiaları izlemem gerekiyor. Ama bunu kabul ediyorum çünkü bu benim sorunumun, kim olduğumun bir parçası. Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aşk varken bin kez daha denemek de hata değildi. Hiçbir şeyden pişman değilim, bu ilişkiye hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız devam etmek zorundayım. Suçlanacak kimse yok ve üçüncü şahıslar da yok, aramızdaki şey her zaman dışarıdan daha güçlüydü. Önceliğim her zaman çocuklarım oldu ve bugün her zamankinden daha fazla. Saygınız için teşekkür ederim. 

Icardi'den yüzüklü paylaşım geldi

Tüm gözlerin çevrildiği Maouro Icardi ise bir açıklama yapmamasına rağmen sürpriz hamlesiyle dikkat çekti. 

Wanda Nara'nın "yolun sonuna geldik" dediği paylaşımının ardından Icardi'nin, Galatasaray antrenmanından paylaştığı fotoğraflardaki bir detay dikkat çekti.

Icardi yeni sezona parmağındaki evlilik yüzüğüyle hazırlanırken görüntülendi.

 

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Etiketler Galatasaray Wanda Nara Mauro Icardi yüzük evlilik yüzüğü
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