Süper Kupa'da şampiyon G.Saray!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Kupa maçında Galatasaray ile Akhisarspor karşılaştı. Ankar Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu.

Galatasaray'a Süper Kupa'yı getiren golü 39. dakikada Youens Belhanda kaydetti.

Geçen sezon Süper Kupa'yı Akhisarspor'a penaltılarla kaybeden Galatasaray, Ege temsilcisinden bu kez rövanşı almış oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim cezalı olduğu için kulübede yer alamazken, 65 yaşındaki deneyimli teknik adam, kariyerinde 20. kupaya uzandı.

2019 yılında Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray, Süper Kupa'yı da müzesine götürerek önemli bir başarının altına imza attı. Ayrıca sarı-kırmızılılar, tarihinde 6. kez Süper Kupa'yı kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Erhan Çelenk'in kullandığı köşe atışında altıpas içinde iyi yükselen Burhan Eşer'in kafa vuruşunda top üst direğe çarparak auta gitti.

30. dakikada aldığı pasla topu bir süre süren Jimmy Durmaz'ın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

39. dakikada Galatasaray golü buldu. Ceza alanı içinde topla buluşan Belhanda önündeki rakibini geçtikten sonra düzgün ve plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

40. dakikada gelişen Galatasaray atağında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Adem Büyük'ün yerden vuruşunda meşin yuvarlak az bir farkla yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARI

8.dakikada Bjarnason'un sol kanattan penaltı noktası üzerine gönderdiği topa iyi yükselen Burhan Eşer'in kafa vuruşunda kaleci Muslera ayaklarıyla tehlikeyi önledi.

54.dakikada Mariano'nun sağ taraftan ceza alanına yaptığı ortada, penaltı noktasına yakın bir bölgede iyi yükselen Babel'in kötü vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

80.dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Selçuk İnan'ın şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

82.dakikada ceza alanı içinde topu önünde bulan Belhanda'nın sağ çaprazdan sert şutunda kaleci tehlikeyi önledi.

84.dakikada Kadir Keleş'in sol taraftan ceza alanı içine yaptığı ortada iyi yükselen Vrsajevic'in kafa vuruşunda top az farkla dışarıya çıktı.

90.dakikada Bjarnason'un son çizgiden ceza alanına çevirdiği topla buluşan Bertuğ Bayar'ın vuruşunda Nagatomo'ya çarpan top kornere çıktı.

Müsabakayı, Galatasaray 1-0 kazandı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Tolga Ünlü, Cocalic, Alperen Babacan, Kader Keleş, Burhan Eşer (Dk. 64 Onur Ayık), Bjarnason, Aykut Çeviker (Dk. 81 Eray Ataseven) , Rotman, Erhan Çelenk (Dk. 70 Bertuğ Bayar), Vrsajevic

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcos, Nagatomo, Jimmy Durmaz (Dk. 81 Feghouli), Seri, Selçuk İnan, Adem Büyük (Dk. 72 Emre Mor), Belhanda (Dk. 90+1 Donk), Babel

Gol: Dk. 39 Belhanda (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 33 Bjarnason, Dk. 56 Tolga Ünlü, Dk. 80 Bertuğ Bayar (Akhisarspor), Dk. 66 Belhanda, Dk. 66 Mariona (Galatasaray)

SÜPER KUPA'DAN NOTLAR

TFF Süper Kupa maçında Akhisarspor ile karşılaşan Galatasaray'da yeni transferler Ryan Babel, Seri, Adem Büyük ve Jimmy Durmaz, ilk 11'de görev aldı.

Süper Lig şampiyonu ve Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray ile Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor, Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. İki takım üst üste 2. kez Süper Kupa'da mücadele etti.

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen organizasyona Ankara'daki Eryaman Stadı ev sahipliği yaptı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın yeni transferlerinden Ryan Babel, Seri, Adem Büyük ve Jimmy Durmaz, ilk kez resmi bir maçta sarı-kırmızılı formayı giydi.

Sarı-kırmızılı takımın kalesini Fernando Muslera korurken, savunma hattını Mariano, Christian Luyindama, Marcao ve Yuto Nagatomo oluşturdu.

Orta sahada Selçuk İnan, Seri, Jimmy Durmaz, Younes Belhanda ve Adem Büyük görev yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, forvette ise Babel'i tercih etti.

İzinli olan Mbaye Diagne maç kadrosunda bulunmazken, Okan Kocuk, Ahmet Çalık, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Atalay Babacan, Konstantinos Mitroglou, Sofiane Feghouli ve Emre Mor yedek soyundu.

FATİH TERİM CEZALI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle takımının başında yer alamadı.

Süper Lig'de geçen sezonun 33. haftasındaki Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında hakem tarafından tribüne gönderilen Terim, 3 maç ceza almıştı.

Cezasının ilkini 2018-2019 sezonunun 34. haftasında çeken Terim, TFF Süper Kupa maçında da görev yapamadı.

Terim, Süper Lig'in ilk haftasındaki Yukatel Denizlispor karşılaşmasıyla cezasını tamamlayacak.

Süper Kupa maçında sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer aldı.

KUPANIN SON SAHİBİ AKHİSAR

Akhisarspor, tarihinde ikinci kez Süper Kupa mücadelesine çıktı.

Yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek Ege temsilcisi, geçen yıl Konya'da Galatasaray'a penaltılarda üstünlük sağlayarak Süper Kupa'yı kazanma başarısı gösterdi.

Süper Kupa'nın son sahibi Akhisarspor, 15 Mayıs'ta Sivas'ın ev sahipliği yaptığı Türkiye Kupası'nda yine karşı karşıya geldiği Galatasaray'a bu kez 3-1 mağlup oldu.

Manisa ekibi, üst üste ikinci defa Türkiye Kupası'nı müzesine götürme şansını değerlendiremedi.

Süper Lig'de geçen sezon küme düşen Akhisarspor'un yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak, başkentte ilk 11'de Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Cocalic, Rotman, Aykut Çeviker, Tolga Ünlü, Alperen Babacan, Burhan Eşer, Kadir Keleş, Bjarnason ve Erhan Çelenk'e yer verdi.

GALATASARAYLILAR İLGİ GÖSTERDİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarını TFF Süper Kupa mücadelesinde yalnız bırakmadı.

Galatasaraylı taraftarlar, 22 bin seyirci kapasiteli Eryaman Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Statta taraftarların büyük çoğunluğunu Galatasaraylılar oluşturdu.

Az sayıda Akhisarsporlu taraftarlar da takımlarını destekledi.

BAKAN KASAPOĞLU TRİBÜNDE

Eryaman Stadı'ndaki maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Karşılaşmayı Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de tribünden takip etti.

ANKARA 2. KEZ KUPAYA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

TFF Süper Kupa maçı 2. kez Ankara'da oynandı.

Osmanlı Stadı'nda 2015 yılında yapılan Süper Kupa maçında Galatasaray ile Bursaspor karşı karşıya gelmişti.

Sarı-kırmızılı takım, Bursaspor'u 1-0 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

