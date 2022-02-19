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Süper Lig'de bir ayrılık daha: Mustafa Denizli geri dönebilir

Süper Lig'de bir ayrılık daha: Mustafa Denizli geri dönebilir

Gedson Fernandes transferiyle dünyada ses getiren Çaykur Rizespor, Süper Lig'de istediği sonuçları bir türlü alamadı.

Bu sezon kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı. Hamza Hamzaoğlu, sezonun ilk haftalarında Çaykur Rizespor'un başına getirilmişti. Galatasaray'ın da çok istediği Gedson Fernandes'i transfer eden Rizespor'un bu hamlesi dünyada ses getirmişti.

Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu, Hamza Hamzaoğlu'nun istifa ettiğini duyurdu. Hamza Hamzaoğlu'nun istifası kabul edildi.

HAMZAOĞLU YERİNE EN BÜYÜK ADAY MUSTAFA DENİZLİ!
Kümede kalma savaşı veren Çaykur Rizespor'un teknik direktör adayları arasında Mehmet Özdilek, İbrahim Üzülmez ve Mustafa Denizli var. Mustafa Denizli, daha önce Çaykur Rizespor'u çalıştırmış ve takımın Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olmuştu.

Etiketler mustafa denizli gedson
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