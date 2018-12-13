Süper Lig'de Semih Şentürk bombası!

Phillip Cocu'yla resmen yolları ayıran Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın bu akşam oynanacak olan Spartak Trnava maçından sonra açıklanması bekleniyor. Fenerbahçe'nin pazartesi oynayacağı Erzurumspor maçına Ersun Yanal'la çıkması bekleniyor.

YARDIMCISI KİM YA DA KİMLER OLACAK?

Ajansspor’da yer alan habere göre; Yanal’ın yardımcısının Tuncay Şanlı veya Semih Şentürk’ün olma durumu var. Eğer bu ikiliyle uzlaşma sağlanamazsa Erwin Koeman ile de devam edilme durumunun olduğu öğrenildi.

YANAL BASKETBOL MAÇINA GİDEBİLİR

Öte yandan Ersun Yanal’ın Fenerbahçe ile yeniden buluşmaya hazırlandığı öğrenildi. Yanal’ın Euroleague’de Fenerbahçe ile Olympia Milano arasında oynanacak karşılaşmayı izleme ihtimali olduğu ifade edildi.