Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları TFF'nin resmi Youtube hesabında açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtlarını paylaştı.

3 BÜYÜK TAKIMIN MAÇLARINDAN KAYIT YOK

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında hakemler monitöre gitmediği için bu maçlardan herhangi bir kayıt paylaşılmadı.

AÇIKLANAN MAÇLAR

Kasımpaşa - Fatih Karagümrük

Hatayspor - Sivasspor

Alanyaspor - Adana Demirspor

Gaziantep FK - Samsunspor

Pendikspor - Trabzonspor

Başakşehir - Kayserispor