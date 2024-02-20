Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları TFF'nin resmi Youtube hesabında açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtlarını paylaştı.
3 BÜYÜK TAKIMIN MAÇLARINDAN KAYIT YOK
Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında hakemler monitöre gitmediği için bu maçlardan herhangi bir kayıt paylaşılmadı.
AÇIKLANAN MAÇLAR
Kasımpaşa - Fatih Karagümrük
Hatayspor - Sivasspor
Alanyaspor - Adana Demirspor
Gaziantep FK - Samsunspor
Pendikspor - Trabzonspor
Başakşehir - Kayserispor
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