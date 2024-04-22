Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Kayserispor, Trabzonspor, Galatasaray ve Gaziantep FK, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen takımları açıkladı. Süper Lig'in 33. haftasında oynanan müsabakalar sonrası; Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Kayserispor, Trabzonspor, Galatasaray ve Gaziantep FK kulüpleri 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle; Galatasaray 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle kurula gönderildi. Ayrıca, Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Kayserispor 'saha olayları' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Metin Korkmaz'ın 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle disipline gönderildi.