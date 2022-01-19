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Süper Lig'e kar engeli! Maç yarıda kaldı

Süper Lig'e kar engeli! Maç yarıda kaldı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. haftasında Çaykur Rizespor ile Antalyaspor arasında oynanan maç kar yağışı nedeniyle yarıda kaldı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Antalyaspor arasında oynanan maç, yoğun kar yağışı sebebiyle 22. dakikada yarıda kaldı. Mücadele yarın saat 17:00'a ertelendi. Rize'de kar yağışının yarın da devam etmesi halinde TFF erteleme ile ilgili son kararı verecek.

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Etiketler süper lig maç ertelendi Çaykur Rizespor antalya maçı
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