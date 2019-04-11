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  4. 11 Nisan 2019 07:52

Süper Lig'in yıldızından Messi için olay sözler

Medipol Başakşehir forması giyen Hollandalı futbolcu Eljero Elia, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu. Elia, Messi bir Tanrı değil. Bu saçmalık. Eğer gerçekten Tanrıysa dünyayı düzeltsin dedi.

Süper Lig'in yıldızından Messi için olay sözler
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Son dönemde Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'ye 'Tanrı' benzetmesi yapılması ile ilgili eleştirilerde bulunan Başakşehirli Eljero Elia, Messi'nin bir Tanrı olmadığını söyledi.

Hollanda basınına konuşan Elia, "Messi bir Tanrı değil. Bu saçmalık. O sadece olağanüstü yeteneklere sahip bir futbolcu. Ne eksik ne fazla. Messi, insanlığın üzerinde değil. Tıpkı bizim gibi. Bir futbol hayranı olarak Messi'yi izlemeyi elbette çok seviyorum ama Messi'nin bir hayranı değilim. Ben Cristiano Ronaldo hayranıyım. Messi'nin yaptıkları daha zarif gözüküyor ama ben Ronaldo'nun atletizmini tercih ederim. Ronaldo çok çalışıyor, vücudunu bunun için hazırlıyor ve her gününü spor salonunda geçiriyor" ifadelerini kullandı.

Elia son olarak ise "Messi eğer gerçekten Tanrıysa dünyayı düzeltsin, iyileştirsin" dedi.

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