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  1. 28 Nisan 2017 16:33

Suriyeli kalecinin gözü dört büyüklerde

Kahramanmaraş’ta Süper Amatör Lig'de formasını giydiği takımındaki kurtarışlarıyla dikkat çeken Suriyeli kaleci Samir Müslümani, Türkiye'deki dört büyük takımın kendisini izlemesini istiyor.

Suriyeli kalecinin gözü dört büyüklerde
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6 ay önce Süper Amatör Lig’de mücadele eden Fidan Spor'da futbol hayatına dönüş yapan Samir Müslümani, 12 Şubat Stadyumu’nda oynanan 2016-2017 Bölgesel Amatör Ligi baraj maçında üst üste kurtardığı 3 penaltıyla takımının gözdesi oldu. Kahramanmaraş'ta annesi, eşi ve yeni doğan çocuğuyla yaşayan Samir Müslümani'nin tek hayali, Süper Lig’de 4 büyük takımın birinde forma giyebilmek.

 Ülkesinde savaş öncesi milli takımda kaleci olduğunu söyleyen Samir Müslümani, “Türkiye'ye 3 yıl önce geldim. Tanıdığım kimse yoktu. Menajerim yoktu. Yavaş yavaş başladım, önce lisans çıktı. Sonra oturma iznini aldım. Suriye Milli Takımı’nda 20 yaşında kalecilik yaptım.

 Çin'de olimpiyatlara gittim. Dışarıda birçok kulüpte top oynadım. Türkiye'de de kademe kademe başladım. Hedefim yüksek, daha üst liglere gideceğim. Süper Lig’de oynamak istiyorum. Türkiye'ye ilk geldiğimde bu hedefi koymuştum. Ama biraz zor çünkü menajerim yok. Ama ben bu sene kendimi göstererek bir nevi piyasa yaptım. Herkes geldi bana baktı, nasıl oynuyorum diye. Ben de kendimi iyi bir şekilde gösterdim” dedi.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un iyi takımlar olduğunu söyleyen Müslümani, “Bu takımlarda bir fırsat verilirse, gelip beni izlerlerse, beğenirlerse oynamak isterim. Takımımızı bal ligine yükselten final maçında 3 tane penaltı kurtardım. Suriye'de de penaltı kurtarmamla meşhurum. Bütün Suriyeliler beni bilir. Bizim için çok önemli olan maçı kazanmamız. Hissettim ve 3 tane penaltı kurtararak takımımızın üst lige çıkmasına katkıda bulundum” diye konuştu.

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