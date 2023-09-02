Temsilcilerimizin Avrupa grup maçları fikstürü belli oldu

Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın grup maçları fikstürü belli oldu.

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin fikstürleri belli oldu.

UEFA, iki turnuvanın da grup aşamalarındaki maçların tarihleri açıkladı.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

20 EYLÜL ÇARŞAMBA - Galatasaray - F.C. Copenhagen

3 EKİM SALI - Manchester United - Galatasaray

24 EKİM SALI - Galatasaray - FC Bayern München

8 KASIM ÇARŞAMBA - FC Bayern München - Galatasaray

29 KASIM ÇARŞAMBA - Galatasaray - Manchester United

12 ARALIK SALI - F.C. Copenhagen - Galatasaray

FENERBAHÇE'NİN KONFERANS LİGİ PROGRAMI

Fenerbahçe ise Avrupa Konferans Ligi macerasına 21 Eylül’de evinde başlayayacak, 14 Aralık’ta yine evindeki maçla tamamlayacak.

21 EYLÜL PERŞEMBE - Fenerbahçe - FC Nordsjælland

5 EKİM PERŞEMBE - FC Spartak Trnava - Fenerbahçe

26 EKİM PERŞEMBE - Fenerbahçe - PFC Ludogorets 1945

9 KASIM PERŞEMBE - PFC Ludogorets 1945 - Fenerbahçe

30 KASIM PERŞEMBE - FC Nordsjælland - Fenerbahçe

14 ARALIK PERŞEMBE - Fenerbahçe - FC Spartak Trnava

BEŞİKTAŞ'IN KONFERANS LİGİ FİKSTÜRÜ

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde mücadele edecek bir diğer temsilcimiz Beşiktaş’ın fikstürü de açıklandı. D Grubu’nda Club Brugge (Belçika), Bodo Glimt (Norveç) ve Lugano (İsviçre) ile eşleşen siyah-beyazlı ekip ilk maçını 21 Eylül Perşembe günü oynayacak.

21 EYLÜL PERŞEMBE - Club Brugge - Beşiktaş

5 EKİM PERŞEMBE - 18:45 Beşiktaş - FC Lugano

26 EKİM PERŞEMBE - FK Bodø/Glimt - Beşiktaş

9 KASIM PERŞEMBE - Beşiktaş - FK Bodø/Glimt

30 KASIM PERNŞEMBE - Beşiktaş - Club Brugge

14 ARALIK PERŞEMBE - FC Lugano - BEŞİKTAŞ

DURSUN ÖZBEK: HAYAL ETTİĞİM GRUPLARDAN BİRİ

Hayal ettiğim gruplardan bir tanesi çıktı. Özellikle Bayern Münih maçını evimizde gibi oynayacağız. Büyük takımların İstanbul'a gelmesi, Galatasaray ile korakor mücadele etmeleri de ayrı bir keyif. Galatasaraylı taraftarlar hazırlansın, çok güzel maçlar olacak.

ALİ KOÇ: MOTİVASYONUMUZ İLK 10

Bu seneki 1 numaralı motivasyonumuz, ülkemizi ilk 10'da tutmak çok önemli. Bunu yapacak gücümüz olduğunu düşünüyorum. 3 takımız. Geçen sene 20'inci başladık Avrupa'da, sezon sonunda 12'ye kadar geldik. Bu senenin başında 9'a geldik. 8, 9, en kötü 10 bitirmemiz lazım. Çeyrek, yarı final görürsek her şey olabilir

EMRE KOCADAĞ: FİNAL OYNAYABİLİRİZ

Maçlarda sıkıntı yaşamazsa, kalitemizi ortaya koyabilirsek burada final oynamak çok zor olmayacaktır bizim için. Bizim buradaki takımlardan hiçbir eksiğimiz yok ama şans faktörü de önemli. İnşallah şans yanımızda olur. Finalin oynanacağı yer de çok manidar; Ayasofya Stadyumu. Bir Türk takımının orada olması çok önemli olur. FENERBAHÇE'ye de başarılar diliyorum.