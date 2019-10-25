Boluspor 3 - 1 Keçiörengücü (TFF 1. Lig)

TFF 1. Lig'in 9. hafta mücadelesinde Boluspor evinde Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.

Boluspor'a galibiyeti getiren goller, 13. dakikada Bilal, 19. dakikada Melih ve 90+4. dakikada Mustafa'dan geldi. Keçiörengücü'nün tek sayısını ise 76. dakikada Cem Ekinci kaydetti.

Öte yandan Boluspor'da Umut Gündoğan, 62. dakikada gördüğü, Keçiörengücü'nde ise Samet 90+6. dakikada kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Boluspor üst üste 2. galibiyetini alırken 8 puana yükseldi. Bu haftaya kadar 3 galibiyet ve 5 beraberliği olan Keçiörengücü ise ilk yenilgisini aldı ve 14 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Keçiörengücü evinde Giresunspor ile karşılaşacakken, Boluspor ise deplasmanda Adanaspor'a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Hayrullah’ın ceza sahası dışına çıkardığı topla buluşan Bilal Kısa’nın sert şutunda top ağlarla buluştu. 1-0

20. dakikada rakipten topu çalan Mustafa Durak’ın geliştirdiği atakta topla buluşan Melih Okutan’ın ceza sahası içinden şutunda top ağlara gitti. 2-0

76. dakikada ceza sahası içine gönderilen topla buluşan Cem Ekinci’nin şutunda top ağlara gitti. 2-1

90+3. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Mustafa Eskihallaç'ın şutunda top ağlara gitti. 3-1

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Onur Özütoprak x, Cemal Bingül xx, Murat Altan xx

Boluspor: Hakan Canbazoğlu xx, İsmail Konuk xx, Hakan Arslan xx, Hayrullah Bilazer xx, Ümit Kurt xx, Cumali Bişi xx, Bilal Kısa xxx (Umut Gündoğan dk. 46 xx), Nascimento xx, Mustafa Durak xx (Mustafa Eskihellaç dk. 61 xxx), Melih Okutan xxx (Sami Can Keskin dk. 90 ?), Poepon xxx,

Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Erdi Dikmen xx, Abdulkadir Korkut xx (Rıdvan Şimşek dk. 65 xx), Samet Akaydin xx, Hüsamettin Tut xx, Süleyman Olgun xx, Burak Aydın xx (Onur Beytaş dk. 65 xx), Lévy Madinda xx, T. Mendy xx, Cem Ekinci xx, F. Kone xx (Diabang dk. 79 x)

Goller: Bilal Kısa (dk. 13), Melih Okutan (dk. 20), Mustafa Eskihellaç (dk. 90+3) (Boluspor), Cem Ekinci (dk. 76) (Keçiörengücü)

Kırmızı Kartlar: Umut Gündoğan (dk. 62) (Boluspor), Samet Akaydın (dk. 90+4) (Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: Cumali Bişi, Hayrıullah Bilazer (Boluspor) Madinda, Diabang (Keçiörengücü)

