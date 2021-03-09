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  5. Bursaspor'da bir istifa daha! İstifa sayısı 7'ye yükseldi

Bursaspor'da bir istifa daha! İstifa sayısı 7'ye yükseldi

Bursaspor'da bir istifa daha! İstifa sayısı 7'ye yükseldi

Bursaspor Kulübü’nde son alınan sonuçların ardından Yönetim Kurulu üyeleri istifalarını sunarken, son olarak Emir Akbayır görevinden istifa etti.

Bursaspor Kulübü’nde son alınan sonuçların ardından Yönetim Kurulu üyeleri istifalarını sunarken, son olarak Emir Akbayır'ın görevinden istifa ettiği açıkladı.

İstifa ile ilgili açıklamalarda bulunan Emir Akbayır, “Göreve geldiğimiz ilk andan bu yana başkanım ve tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte canla başla mücadele ettik. Kendi kaderine Terk edilmiş muhasebe ve hukuk servislerinin işlevsizleştiği, pandemi dönemine rağmen en köklü ve kritik birimlerde görevli personelin işten çıkartıldığı, neyin nerede olduğunun bilinmediği bir anda adeta bir enkaza dönüşen Bursaspor kulüp yönetimini teslim aldık. Maalesef camiada bazı kesimlerin, takımın sahaya çıkabileceğine dahi ihtimal vermediği dönemde kulüp lisans işlemlerini tamamladık. Erkan Kamat başkanımızın bireysel çabalarıyla -3 puanın üstesinden geldik” dedi.

ÖNCEKİ İSTİFALAR

Bursaspor Yönetim Kurulu’nda asil üyeler Emir Akbayır, Besim Hacıoğulları ve İsmail Akıer'in ardından, yedek üyeler Ersoy Horoz, Okan Bayrak ve Samet İlhan istifa etmişti.

Etiketler Bursaspor Bursaspor istifa yöneticiler istifa etti
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