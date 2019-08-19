Eskişehirspor 1 - 1 Keçiörengücü (TFF 1. Lig)

TFF 1. Lig'de açılış haftasında Eskişehirspor, Keçiörengücü'nü ağırladı.

Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Keçiörengücü, 55. dakikada Sertaç Çam'la 1-0 öne geçti. Müsabakanın bitimine 6 dakika kala, 84. dakikada Eskişehirspor adına sahneye çıkan Emre Güral, skoru 1-1'e getiren golü attı.

Eskişehispor, gelecek hafta Adanaspor deplasmanına gidecek. Keçiörengücü ise Osmanlıspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

26. dakikada Jesse’nin yerden ortasında topla buluşan Talha Erdoğan’ın zayıf şutu, Keçiörengücü kalecisi Metin Uçar’ı geçemedi.

33. dakikada kendi yarı sahasından topu kapan Jesse’nin ceza sahasının dışından attığı şut, az farkla auta çıktı.

51. dakikada Talha Erdoğan’ın yerden ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan İbrahim Halil Öner’in şutu direkten döndü.

55. dakikada sol kanatta topla buluşan Sertaç Çam, ceza sahasının içine girerek çektiği şut ile meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi. 0-1

65. dakikada Eskişehirspor’un kazandığı en direk serbest vuruşu kullanan Milinkovic’in ortasında, dönen topa vuran Kamal Issah çerçeveyi tutturamadı.

84. dakikada Eskişehirspor’un kazandığı serbest vuruşu kullanan Emre Güral, kalecinin de hatasıyla topu ağlarla buluşturarak beraberlik golünü attı. 1-1

Stat: Yeni Eskişehir Atatürk Stadyumu

Hakemler: Mert Güzenge xx, Erkan Akbulut xx, Oğuz Kaan Çalışır xx

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan xx, Mevlüt Çelik xx, Sezgin Coşkun xx, Jesse xx, Kamal Issah xx, Mehmet Feyzi Yıldırım xx, Mehmet Özcan xx, İbrahim Halil Öner xx (Ferhat Kiraz dk. 77 xx), Mete Kaan Demir xx (Emre Güral dk. 58 x), Talha Erdoğan x (Marko Milinkovic dk. 58 x), Cemali Sertel x

Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abdulkadir Korkut xx, Hüsamettin Tut xx, Erdi Dikmen xx (Cihan Can dk. 33 x), Samet Akaydın xx, Süleyman Olgun xx, Burak Aydın x (İshak Çakmak dk. 85 ?), Uğur Utlu xx, Sertaç Çam x, Abdulkadir Kuzey xx (Famoussa Kone dk. 69 x), Cem Ekinci xx

Goller: Sertaç Çam (dk. 55) (Keçiörengücü), Emre Güral (dk. 84) (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Mevlüt Çelik, Cemali Sertel (Eskişehirspor), Cem Ekinci, Süleyman Olgun (Keçiörengücü)

