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  5. 23 Kasım 2019 16:23

Fatih Karagümrük 2 - 3 Cesar Grup Ümraniyespor

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 yendi.

Fatih Karagümrük 2 - 3 Cesar Grup Ümraniyespor
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Fatih Karagümrük 2 - 3 Cesar Grup Ümraniyespor

Stat: Vefa
Hakemler: Onur Özütoprak, Orkun Aktaş, Murat Altan

Fatih Karagümrük: Saranov, Koray Altınay, Dobrovoljc, Barış Başdaş (Dk. 78 Abdulhamit Yıldız), Bülent Cevahir, Barış Özbek (Dk. 84 Darri), Zeki Yıldırım, Ramazan Civelek (Dk. 62 Arif Morkaya), Sabo, Turgut Doğan Şahin, Emeghara
Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş (Dk. 90+2 Mehmet Sedef), Fernandes, Tarık Tekdal, Gökhan Süzen, Emircan Altıntaş (Dk. 85 Gomis), Timur Temeltaş, Serkan Göksu, Akabueze, Bahadır Taşdelen (Dk. 46 Lazar), Gimbert

Goller: Dk. 35 Barış Başdaş, Dk. 53 Emeghara (Fatih Karagümrük), Dk. 49 ve 73 Gimbert, Dk. 89 Gomis (Cesar Grup Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Dk. 90+4 Lazar (Cesar Grup Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Sabo, Dk. 45+2 Emeghara, Dk. 45+4 Barış Başdaş (Fatih Karagümrük), Dk. 34 Tarık Tekdal, Dk. 37 Emircan Altıntaş, Dk. 43 Alaaddin Okumuş, Dk. 83 Fernandes (Cesar Grup Ümraniyespor)

Müsabakanın 67. dakikasında konuk takım Ümraniyespor'un Emircan Altıntaş ile kullandığı penaltıda, Fatih Karagümrük kalecisi Saranov gole izin vermedi.

Karşılaşmayı A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Bayram Bektaş da tribünden takip etti.

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