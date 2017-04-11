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  1. 11 Nisan 2017 16:59

Göztepe’ye rakip tesellisi

Göztepe, Süper Lig yolundaki rakipleri Eskişehirspor ve Sivasspor'un aldığı sonuçlarla teselli buldu.

Göztepe’ye rakip tesellisi
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TFF 1. Lig Boluspor’a son dakikada yediği golle 1-0 mağlup olan Göztepe, Süper Lig yolundaki rakipleri Eskişehirspor ve Sivasspor’un aldığı sonuçlarla teselli buldu.

Teknik direktör Yılmaz Vural, Eskişehirspor’un Adana Demirspor’a evinde kaybettiğini, Sivasspor’un da Elazığspor deplasmanında 1-1 berabere kaldığını hatırlatırken şöyle dedi:

“Bir nebze olsun Boluspor yenilgisinin üzüntüsünü üzerimizden attık. Eskişehirspor ve Sivasspor’un kazanamaması bizi yeniden umutlandırdı. Şu an kaybettiğimiz hiçbir şey yok. Sivasspor ile aramızdaki puan farkının 4’e çıkması bizim için dezavantaj teşkil etmiyor. Ama her zaman rakiplerimizin gözünün içine bakamayız. Bu haftayı ucuz atlattık. Ancak bir daha böyle şans yüzümüze gülmez.”

Gelecek haftaki rakipleri son sıradaki Bandırmaspor’un zor dönemlerden geçtiğini belirten Yılmaz Vural, “Rakibimizin stoperi Souza, orta saha oyuncusu Droppa ve santrforu Atabey cezalı durumda. Bu bizim için çok önemli bir avantaj. Teknik direktör Yusuf Şimşek’de görevi bıraktı. Açıkçası Bandırmaspor’un içinde bulunduğu durumu iyi değerlendirebiliriz” dedi.

Deplasmanda alınan kötü sonuçları da değerlendiren Yılmaz Vural, kalan 7 maçlarının 4’ünü dış sahada oynayacaklarını vurgularken de şöyle konuştu:

“Oyuncularda böyle bir fobi yaşanmasına tahammül edemiyorum. Süper Lig’e çıkacaksak, her yerde kazanmayı öğrenmeliyiz. Genelde yerli oyuncular deplasmanlardan etkileniyor. Futbolda duygusallığa yer olmaz. Kimse Göztepe’de oynadığını unutmasın.”

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