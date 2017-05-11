Hasan Kabze geri dönüyor

ALTINORDU'da belindeki ağrılar nedeniyle son 3 maçta forma giyemeyen forvet Hasan Kabze'nin iyileşerek takımla çalışmalara başlaması, Ümraniye deplasmanı öncesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. Şanlıurfaspor, Manisaspor (D) ve Elazığspor karşılaşmalarında kadroda yer almayan deneyimli golcünün, Ümraniye karşısında görev yapabileceği belirtildi. Son 3 haftada forvette genç Fatih'i sahaya süren Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, kararını maç günü verecek.

Öte yandan son 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak 47 puanla 8'inci sıraya tırmanan kırmızı-lacivertli ekip, pazar günü Ümraniyespor deplasmanında kritik bir sınav verecek. 48 puanla bir üst basamağında yer alan rakibini yenerek play off potasına bir adım daha yaklaşmayı hedefleyen Altınordu'nun, kaybetmesi hatta berabere kalması halinde ilk 6 umutlarını büyük ölçüde yitirecek. Altınordu, ligin son haftasında evinde şampiyonluk adayı Eskişehirspor'la karşılaşacak.