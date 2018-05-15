Play-Off'ta finali 'VAR' belirledi !

TFF 1. Lig play-off yarı final eşleşmesinde Erzurum Büyükşehir Belediyespor, ilk maçta sahasında 4-3 yendiği Ümraniyespor’u deplasmanda da 2-1 mağlup etti ve finale yükselmeyi başardı.

Erzurum Büyükşehir Belediyespor’u Süper Lig’e bir adım daha yaklaştıran golleri 58. dakikada Burhan Eşer ve 90+7. dakikada Demba Savage kaydetti. Ümraniyespor’un golünü ise 90. dakikada Merthan Açıl attı.

VAR YİNE SAHNEDE!

Öte yandan ilk maçta olduğu gibi ikinci karşılaşmaya da Video Hakem Teknolojisi damgasını vurdu. Erzurumspor’da 58. dakikada Burhan Eşer’in vuruşunda topun çizgiyi geçip geçmediği tartışmaları yaşandı. Ümraniyesporlu oyuncuların itirazları üzerinde maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, VAR hakemi Cüneyt Çakır’a danıştı. Çakır’ın gol demesinin ardından Öğretmenoğlu, santrayı gösterdi.





Erzurum Büyükşehir Belediyespor’un finaldeki rakibi ise Boluspor ile Gazişehir Gaziantep eşleşmesinin galibi olacak. Final maçı ise Mersin’de oynanacak.