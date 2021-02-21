Samet Aybaba, Adana Demirspor ile anlaştı

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da teknik direktörlük görevine Samet Aybaba getirildi.

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz teknik direktör konusunda tecrübeli isim Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına varmıştır. Yarın İstanbul’da resmi sözleşme imzalanıp, kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.