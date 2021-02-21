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  5. 21 Şubat 2021 21:55

Samet Aybaba, Adana Demirspor ile anlaştı

Adana Demirspor, Cüneyt Dumlupınar'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Samet Aybaba ile anlaştı.

Samet Aybaba, Adana Demirspor ile anlaştı
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TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da teknik direktörlük görevine Samet Aybaba getirildi.

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz teknik direktör konusunda tecrübeli isim Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına varmıştır. Yarın İstanbul’da resmi sözleşme imzalanıp, kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

Adana Demirspor , Samet Aybaba
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