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  1. 23 Nisan 2017 15:14

Ümraniye'de gol düellosu !

TFF 1. Lig'de 29. hafta mücadelesinde Erkan Sözeri'nin takımı Ümraniyespor ile Levent Eriş'in çalıştırdığı Mersin İdman Yurdu karşılaştı.

Ümraniye'de gol düellosu !
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TFF 1. Lig'de 29. hafta mücadelesinde Erkan Sözeri'nin takımı Ümraniyespor ile Levent Eriş'in çalıştırdığı Mersin İdman Yurdu kozlarını paylaştı. Ümraniye'de gol düellosu! Ümraniyespor  Mersin İdman Yurdu maçı özeti ve golleri izle.

Ümraniye İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşma büyük çekişmeye sahne olurken, 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Zorlu mücadelede Ümraniyespor, 9. dakikada Serdar Özbayraktar'ın golüyle öne geçti. Mersin'de Sinan Kaloğlu 29'da bu gole yanıt verdi. Steve Beleck, ev sahibini yeniden skor üstünlüğüne taşırken, bu kez penaltıdan Milan Mitrovic tabelayı dengeledi.

Alınan bu sonucun ardından Ümraniyespor puanını 46 yaptı ve evindeki yenilmezlik serisini 11'e yükseltti. Mersin ise 25 puana çıktı ve son sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Ümraniyespor deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Mersin İdman Yurdu sahasında Eskişehirspor'u ağırlayacak.

TFF 1. Lig , Mersin İdmanyurdu , ümraniyespor