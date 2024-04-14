  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. TFF 2. Lig maçında izleyici rekoru

TFF 2. Lig maçında izleyici rekoru

TFF 2. Lig maçında izleyici rekoru
Güncelleme:

TFF 2. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Kastamonuspor ile Amed Sportif'in karşı karşıya geldiği mücadele, Amed Sportif'in 1-0 galibiyetiyle sonuçlanırken TFF'nin Youtube hesabından canlı olarak yayınlanan maçı, yaklaşık 160 bin kişi izledi.

TFF 2. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren iki ekip Kastamonuspor ve Amed Sportif Faaliyetler, Kastamonu'da kozlarını paylaştı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. haftasında GMG Kastamonuspor, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'e 1-0 mağlup oldu.

TFF 2. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Kastamonuspor ile Amed Sportif'in karşı karşıya geldiği mücadele, Amed Sportif'in 1-0 galibiyetiyle sonuçlanırken TFF'nin Youtube hesabından canlı olarak yayınlanan maçı, yaklaşık 160 bin kişi izledi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 35. hafta maçı büyük heyecana sahne olurken, Amed Sportif henüz 3. dakika Eyüp Oskan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Kastamonuspor'un beraberlik arayışı sonuçsuz kalınca, Amedspor ligin ilk yarısında 2-1 yenildiği rakibini deplasmanda 1-0'la mağlup etti.

TFF 2. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Kastamonuspor ile Amed Sportif'in karşı karşıya geldiği mücadele, Amed Sportif'in 1-0 galibiyetiyle sonuçlanırken TFF'nin Youtube hesabından canlı olarak yayınlanan maçı, yaklaşık 160 bin kişi izledi.

Bu sonuçla puanını 77'ye yükselten Amed Sportif, ikinci sıradaki Kastamonuspor ile arasındaki fark 6 puana çıktı. Ligin bitimine 3 maç kala, Amed Sportif önemli bir galibiyet elde etmeyi başardı.

 

Etiketler Amed Sportif kastamonuspor
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Belediyenin temizlik işçisi maaşıyla beş öğrenciye burs veriyor Belediyenin temizlik işçisi maaşıyla beş öğrenciye burs veriyor İstanbul’da havalimanı ve otogarda dönüş yoğunluğu İstanbul’da havalimanı ve otogarda dönüş yoğunluğu Atış poligonunda kripto para intiharı Atış poligonunda kripto para intiharı Orta Doğu yangın yeri: Birçok ülke hava sahasını kapattı Orta Doğu yangın yeri: Birçok ülke hava sahasını kapattı Antalya'daki teleferik faciasının ilk bilirkişi raporu geldi Antalya'daki teleferik faciasının ilk bilirkişi raporu geldi Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı ile görüştü Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı ile görüştü İran İsrail'e yaklaşık 290 füze ve İHA ile saldırdı İran İsrail'e yaklaşık 290 füze ve İHA ile saldırdı İran, İsrail'e böyle saldırdı: Kamikaze dronelar sürü halinde... İran, İsrail'e böyle saldırdı: Kamikaze dronelar sürü halinde... Kepez Belediye Başkanı tutuklandı Kepez Belediye Başkanı tutuklandı Altın uçtu, Bitcoin düştü: İşte İran saldırıları sonrası piyasalarda son durum Altın uçtu, Bitcoin düştü: İşte İran saldırıları sonrası piyasalarda son durum