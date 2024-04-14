TFF 2. Lig maçında izleyici rekoru

TFF 2. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Kastamonuspor ile Amed Sportif'in karşı karşıya geldiği mücadele, Amed Sportif'in 1-0 galibiyetiyle sonuçlanırken TFF'nin Youtube hesabından canlı olarak yayınlanan maçı, yaklaşık 160 bin kişi izledi.

TFF 2. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren iki ekip Kastamonuspor ve Amed Sportif Faaliyetler, Kastamonu'da kozlarını paylaştı. TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. haftasında GMG Kastamonuspor, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'e 1-0 mağlup oldu. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 35. hafta maçı büyük heyecana sahne olurken, Amed Sportif henüz 3. dakika Eyüp Oskan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Kastamonuspor'un beraberlik arayışı sonuçsuz kalınca, Amedspor ligin ilk yarısında 2-1 yenildiği rakibini deplasmanda 1-0'la mağlup etti. Bu sonuçla puanını 77'ye yükselten Amed Sportif, ikinci sıradaki Kastamonuspor ile arasındaki fark 6 puana çıktı. Ligin bitimine 3 maç kala, Amed Sportif önemli bir galibiyet elde etmeyi başardı.