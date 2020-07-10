TFF açıkladı: Bir hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig hakeminde koronavirüs çıktığını açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Üst Klasman hakemlerimizden birinin 09.07.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır.

Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Üst klasman hakemleri listesi

1 CANER AK

2 ZORBAY KÜÇÜK

3 ÖZGÜÇ TÜRKALP

4 SERKAN TOKAT

5 ALİ PALABIYIK

6 YAŞAR KEMAL UĞURLU

7 KADİR SAĞLAM

8 ERKAN ÖZDAMAR

9 MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU

10 BURAK ŞEKER

11 MURAT ERDOĞAN

12 SARPER BARIŞ SAKA

13 BAHATTİN ŞİMŞEK

14 ARDA KARDEŞLER

15 CİHAN AYDIN

16 ALİ ŞANSALAN

17 ÜMİT ÖZTÜRK

18 ÖZGÜR YANKAYA

19 SUAT ARSLANBOĞA

20 TURGUT DOMAN

21 FIRAT AYDINUS

22 CÜNEYT ÇAKIR

23 METE KALKAVAN

24 HÜSEYİN GÖÇEK

25 VOLKAN BAYARSLAN

26 EMRE MALOK

27 ONUR ÖZÜTOPRAK

28 TUGAY KAAN NUMANOĞLU

29 MERT GÜZENGE

30 HAKAN CEYLAN

31 HALİS ÖZKAHYA

32 ALPER ULUSOY

33 KUTLUHAN BİLGİÇ

34 HALİL UMUT MELER

35 YİĞİT ARSLAN

36 DİRENÇ TONUSLUOĞLU

37 ABDULKADİR BİTİGEN

38 ALPER ÇETİN KOCAELİ

39 KORAY GENÇERLER

40 ATİLLA KARAOĞLAN

41 BÜLENT BİRİNCİOĞLU

42 RAMAZAN KELEŞ

43 YASİN KOL

