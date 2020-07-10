TFF açıkladı: Bir hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig hakeminde koronavirüs çıktığını açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Üst Klasman hakemlerimizden birinin 09.07.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır.
Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Üst klasman hakemleri listesi
1 CANER AK
2 ZORBAY KÜÇÜK
3 ÖZGÜÇ TÜRKALP
4 SERKAN TOKAT
5 ALİ PALABIYIK
6 YAŞAR KEMAL UĞURLU
7 KADİR SAĞLAM
8 ERKAN ÖZDAMAR
9 MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU
10 BURAK ŞEKER
11 MURAT ERDOĞAN
12 SARPER BARIŞ SAKA
13 BAHATTİN ŞİMŞEK
14 ARDA KARDEŞLER
15 CİHAN AYDIN
16 ALİ ŞANSALAN
17 ÜMİT ÖZTÜRK
18 ÖZGÜR YANKAYA
19 SUAT ARSLANBOĞA
20 TURGUT DOMAN
21 FIRAT AYDINUS
22 CÜNEYT ÇAKIR
23 METE KALKAVAN
24 HÜSEYİN GÖÇEK
25 VOLKAN BAYARSLAN
26 EMRE MALOK
27 ONUR ÖZÜTOPRAK
28 TUGAY KAAN NUMANOĞLU
29 MERT GÜZENGE
30 HAKAN CEYLAN
31 HALİS ÖZKAHYA
32 ALPER ULUSOY
33 KUTLUHAN BİLGİÇ
34 HALİL UMUT MELER
35 YİĞİT ARSLAN
36 DİRENÇ TONUSLUOĞLU
37 ABDULKADİR BİTİGEN
38 ALPER ÇETİN KOCAELİ
39 KORAY GENÇERLER
40 ATİLLA KARAOĞLAN
41 BÜLENT BİRİNCİOĞLU
42 RAMAZAN KELEŞ
43 YASİN KOL
Haber3.com'a Google'da abone olun